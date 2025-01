Eine Frau aus Köthen hat bei der RTL-Sendung „Wer wird Millionär“ die Chance auf drei Millionen Euro. Gina Bouillon gewann am Montag, 6. Januar, erst einmal 32.000 Euro. Was die Fragen waren und wie es nun weiter geht.

Köthen/MZ. - Eine Frau aus Köthen hat bei der RTL-Sendung „Wer wird Millionär“ eine Chance auf drei Millionen Euro: Gina Bouillon nahm in der Sendung am Montag, 6. Januar, die 16.000-Euro-Hürde und ist in der Finalsendung am Freitag, 10. Januar, dabei. Sie selbst gewann am Montag 32.000 Euro.

Gina Bouillon aus Köthen schafft gleich bei erster Frage Sprung auf den WWM-Stuhl

In der ersten Sendung des neuen Jahres schaffte Bouillon gleich bei der ersten Frage den Sprung auf den „Wer wird Millionär“-Stuhl. Die Köthenerin konnte die Schnitzelstraße am schnellsten zusammenstellen, obwohl sie selbst Vegetarierin ist: Ein Schnitzel muss zuerst ins Mehl und dann ins Ei, bevor Semmelbrösel und Bratfett folgen. Bouillon drückte die vier Tasten in nur 2,05 Sekunden in der richtigen Reihenfolge.

Auf dem Stuhl bewies Moderator Günther Jauch erst einmal mangelnde Geografie-Kenntnisse: Jauch verlegte Köthen nach Sachsen und nannte Meißen als benachbarte Stadt. Bouillon korrigierte Jauch.

Bei den Fragen wusste die Psychologin, die selber drei Kinder hat und in der Schwangerenberatung tätig ist, unter anderem, was für eine schmucke Frisur sorgt, wen man redensartlich übertrifft und wer alles andere als langweilig ist.

Die Köthenerin marschierte bis zur 4.000-Euro-Frage durch. Bei „Welches orangefarbene Zeichen gehört zu den offiziellen Autobahnschildern“ stockte Bouillon etwas, entschied sich für den „Umlenkungspfeil“ und lag richtig. Die 8.000-Euro-Frage nach „Dubai-Schokolade“ war dann schon deutlich einfacher. Trotzdem fragte Bouillon das Publikum - das sich mit 99 Prozent für die besondere Schokolade aussprach.

Bei der Frage nach der besten Fernsehserie 2024 nahm die Köthenerin den 50-50-Joker und entschied sich dann für „Die Zweifler.“ Was richtig war. Bouillon hatte damit die 16.000-Euro-Hürde genommen.

Für großen Lacher sorgte Gina Bouillon aus Köthen bei der Frage nach ihren Jungs

Für einen großen Lacher sorgte Bouillon dann noch bei der Frage nach ihren Jungs, die aller drei Jahre im Juli geboren und somit im Herbst „entstanden“ sind. „Mein Mann ist Lehrer“, antwortete die Köthenerin kurz und knapp mit Verweis auf die Herbstferien. Jauch ist übrigens auch im Juli geboren ...

Die 32.000-Euro-Frage war dann eine geografische: Wo hat die größte Stadt über 7,5 Millionen Euro mehr Einwohner als die zweitgrößte? Ihrem Mann, Lehrer für Geografie und Geschichte am Dessauer Walter-Gropius-Gymnasium, wollte sie diese nicht stellen. Ein Mann aus dem Publikum half bei der Antwort „London“. Trotzdem war hier etwas Glück dabei.

Bei der 64.000-Euro-Frage nach den German Open Championships in Stuttgart stieg Bouillon aus. Dass diese im Tanzen ausgetragen wurden, wusste auch der Telefonjoker nicht. Das Risiko war ihr zu groß.

Am Freitag erhält Bouillon die nächste Chance.