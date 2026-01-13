Kfz-Fachleute raten Autofahrern zu mehr Vorsorge im Winter. Viele Ausfälle hat es selbst bei zweistelligen Minusgraden nicht gegeben. Elektrofahrzeuge sind offenbar nicht benachteiligt.

Wenn die Batterie schwächelt: Diese Probleme können Autobesitzer im Winter einfach vermeiden

Autofachmann Andreas Hafermalz rät, sich etwas mehr um den fahrbaren Untersatz zu kümmern. Frostschutzmittel sollte immer aufgefüllt sein.

Köthen/MZ. - „Einen Besen und eine Decke ins Auto legen, sich vor der Fahrt mal eine Kanne Tee kochen und mit vollem Tank starten“ – fertig ist die optimale Winterausrüstung für den Weg zur Arbeit oder in den Urlaub. „Viele Leute haben einfach verlernt, sich um ihre Fahrzeuge zu kümmern“, sagt Andreas Hafermalz, Inhaber einer Kfz-Werkstatt in Köthen. Würde man das beherzigen, müsste man selbst Sturmtief Elli, das Ende vergangener Woche hier und da für Chaos sorgt, nicht fürchten. „Es ist Winter“, bringt es der Autofachmann auf den Punkt und rät schlichtweg, sich den äußeren Bedingungen anzupassen.