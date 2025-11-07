„Es geht um guten Unterricht“ Welche Probleme der Bildungsminister in der Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken angesprochen hat
Jan Riedel kam in den Kunstunterricht der 7b und in den Sportunterricht der Klasse 7c. Was sich Schulleiter Hans-Rainer Homann wünscht.
07.11.2025, 14:00
Aken/MZ. - Dass Schüler im Internet Lehrer bewerten, hat vor 20 Jahren Wellen in Deutschland geschlagen. Ein Rechtsstreit über das Portal spickmich.de hat es 2009 bis zum Bundesgerichtshof geschafft, inzwischen ist die Seite offline.