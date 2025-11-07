Jan Riedel kam in den Kunstunterricht der 7b und in den Sportunterricht der Klasse 7c. Was sich Schulleiter Hans-Rainer Homann wünscht.

Welche Probleme der Bildungsminister in der Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken angesprochen hat

„Es geht um guten Unterricht“

Während Jolee (vorn) im Kunstunterricht der 7b mit Ton arbeitet, erklärt Lehrer Felipe Vergani dem Bildungsminister Jan Riedel (M.) seine Ziele.

Aken/MZ. - Dass Schüler im Internet Lehrer bewerten, hat vor 20 Jahren Wellen in Deutschland geschlagen. Ein Rechtsstreit über das Portal spickmich.de hat es 2009 bis zum Bundesgerichtshof geschafft, inzwischen ist die Seite offline.