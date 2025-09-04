Referentin des Landesamts erklärt, wo weitere Grabungen nötig sind. Bereits im August 2024 wurden die erheblichen Kosten beziffert.

Welche Funde es bei den archäologischen Grabungen im künftigen Industriepark gegeben hat

Dietlind Paddenberg zeigt das Foto einer mit Abfällen und Tierknochen gefüllten Grube, die im künftigen Industriepark gefunden wurde.

Köthen/MZ. - Ein Bagger und zwei Container stehen an der Zufahrt zum künftigen Industriegebiet Köthen Süd nahe der Abfahrt der B6n auf die B183. Die Archäologen haben dort nach rund 100 Arbeitstagen den ersten Teil ihrer Untersuchungen beendet. Alle flachen Gräben, die Dokumentationsschnitte, wurden zugeschoben.