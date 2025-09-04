weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. An der B183 in Köthen: Welche Funde es bei den archäologischen Grabungen im künftigen Industriepark gegeben hat

An der B183 in Köthen Welche Funde es bei den archäologischen Grabungen im künftigen Industriepark gegeben hat

Referentin des Landesamts erklärt, wo weitere Grabungen nötig sind. Bereits im August 2024 wurden die erheblichen Kosten beziffert.

Von Wolfram Schlaikier 04.09.2025, 11:00
Dietlind Paddenberg zeigt das Foto einer mit Abfällen und Tierknochen gefüllten Grube, die im künftigen Industriepark gefunden wurde.
Dietlind Paddenberg zeigt das Foto einer mit Abfällen und Tierknochen gefüllten Grube, die im künftigen Industriepark gefunden wurde. (Foto: W. Schlaikier)

Köthen/MZ. - Ein Bagger und zwei Container stehen an der Zufahrt zum künftigen Industriegebiet Köthen Süd nahe der Abfahrt der B6n auf die B183. Die Archäologen haben dort nach rund 100 Arbeitstagen den ersten Teil ihrer Untersuchungen beendet. Alle flachen Gräben, die Dokumentationsschnitte, wurden zugeschoben.