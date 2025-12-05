Der Weihnachtsbaum auf dem Köthener Marktplatz erhitzt wegen seiner Optik die Gemüter. In den sozialen Medien wird viel Kritik geäußert. Die Verantwortlichen wehren sich dagegen.

Rumpel-Fichte: Der Weihnachtsbaum auf dem Köthener Marktplatz sorgt in den sozialen Medien für jede Menge Spott.

Köthen/MZ. - Die Kommentare in den sozialen Medien fallen deutlich aus. Angefangen bei „Katastrophe – da hilft nur viel Glühwein“ über „Rumpel-Fichte“ bis „einfach nur erbärmlich“. Andere finden ihn „schäbig“ und „armselig“. Oder meinen, dass womöglich Lametta helfen könnte, den trostlosen Anblick zu übertünchen. Die nächsten fragen sich, ob er einfach noch nicht fertig geschmückt ist?