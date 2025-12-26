Zweiter Weihnachtsfeiertag in Gröbzig „Eine Geste, die von Herzen kommt“: Warum eine Frau aus Gröbzig am 26. Dezember Fremde zum Essen einlädt
Nicole Wieland lädt Alleinstehende am zweiten Weihnachtstag zu einem Festessen in Gröbzig ein. Es gibt Entenbrust und Gemeinschaftssinn. Wie es dazu gekommen ist.
Aktualisiert: 26.12.2025, 14:48
Gröbzig/MZ. - Der 26. Dezember ist für die meisten Menschen der Teil des Weihnachtsfestes, an dem alles ein bisschen ruhiger wird. Die Geschenke sind verteilt, die Besuche bei Verwandten absolviert, vom Festtagsessen sind vielleicht nur noch Reste im Kühlschrank.