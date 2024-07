Händler am Bärplatz verzeichnen Umsatzeinbußen und wissen nicht, wie lange der Bereich am früheren Möbelkaufhaus in der Köthener Innenstadt noch gesperrt bleibt. Das ärgert sie.

Wegen Absperrung am Möbelkaufhaus abgeschnitten - Händler verärgert über Stadtverwaltung in Köthen

Köthen/MZ. - Christian Köhler klingt frustriert: „Für mich ist das eine untragbare Geschichte.“ Er meint die Absperrung am ehemaligen Möbelkaufhaus in der Köthener Fußgängerzone, die sein Reformhaus am Bärplatz praktisch vom Rest der Innenstadt abschneidet. „Wir sind hier am Arsch der Welt“, findet er deutliche Worte.