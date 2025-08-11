In Köthen muss seit heute eine Kita geschlossen bleiben. Wie lange, ist noch offen.

Köthen/MZ. - Die Köthener Kindertagesstätte „Erlebnisbaum“ in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße bleibt am Montag, 11. August, geschlossen. Dies teilte die Stadtverwaltung am Sonntagnachmittag mit.

Grund dafür ist eine durch einen Wasserrohrbruch verursachte Havarie. Auch der Strom musste aufgrund des Schadens in der Einrichtung abgestellt werden.

Zunächst wird am Montag geklärt, welche Räume auf unbestimmte Zeit nicht nutzbar sind und wie unter diesen Umständen die Betreuung der Kita-Kinder in der nächsten Zeit gewährleistet werden kann. Im Laufe des Montages werden die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung beraten, wie es weitergeht. Danach werden die Eltern umgehend informiert.