Köthen/MZ. - In seiner neuen Anlage fühlt sich Zwergotter Othello sichtlich wohl. Der putzige Neuzugang des Tierparks in Köthen ist seit einigen Tagen am Nachttierhaus zu sehen.

Das Gehege, in dem lange die Minischweine zu Hause waren, wurde für den Otter umgestaltet, er bekam unter anderem ein Wasserbecken. Othello soll nicht allein bleiben, sondern Gesellschaft von zwei Weibchen bekommen.