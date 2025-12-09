MZ sprach mit Präsident Steffen Reisbach über die abgebrochene Mitgliederversammlung und Änderungen der Satzung. Wie sich die Ausgeschlossenen wehren – und warum ein Tischtennisspieler mit der Satzung hadert.

Die Abteilung Tischtennis beim KSV trainiert in der Halle am Ratswall. Sie hat knapp 60 Mitglieder, etwa 20 von ihnen sind Kinder und Jugendliche.

Köthen/MZ. - Das dreiköpfige Präsidium des Köthener Sport Vereins (KSV) 2009 hat am 26. November „in Anwesenheit des erweiterten Präsidiums“ beschlossen, die Abteilung Tischtennis Ende Dezember aufzulösen. So steht es in einem Aushang vom 27. November im KSV-Gebäude am Ratswall in Köthen. Der Beschluss ist nach Auskunft von KSV-Präsident Steffen Reisbach einstimmig gefallen. Ein Vertreter der Abteilung Tischtennis, den Reisbach nicht benennen wollte, sei dabei gewesen.