Köthen/MZ. - Der Verkauf der Unternehmensgruppe VKK Standardkessel in Köthen, Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) und Kocierzyna (Polen) an die französische Firmengruppe Babcock Wanson wird sich nach Auskunft der Geschäftsleitung in Köthen positiv auf den Umsatz und die rund 200 Beschäftigten auswirken.