Mit dem Abriss des achteckigen Bauwerks endet auch endgültig die Debatte, es an einem anderen Ort in Köthen weiter zu verwenden.

Bärteichpromenade in Köthen

Das Bauwerk in der Bärteichpromenade, in dem sich eine öffentliche Toilette und ein Kiosk befanden, ist seit Jahren geschlossen.

Köthen/MZ. - Das Gebäude der öffentlichen Toilette in der Bärteichpromenade in Köthen wird in den nächsten Tagen abgerissen. Das teilte Baudezernent Max Schuchardt vor wenigen Tagen im Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss des Stadtrates mit.