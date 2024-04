Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Das gelbe Transporter-Mobil am Dienstagmorgen auf dem Holzmarkt in Köthen ist nicht zu übersehen. Nicht nur wegen seiner Farbe, sondern auch wegen der vielen Leute, die davor und drumherum stehen. Nach knapp drei Jahren sind sie wieder einmal in der Bachstadt: Harald Gülzow und Heinz-Theo van Wickeren vom VSR-Gewässerschutz aus Geldern in Nordrhein-Westfalen.