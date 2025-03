Mit Alkoholgeruch aufgefallen Von Polizei erwischt: 21-Jähriger fährt in Köthen betrunken Auto - trotz Probezeit

Die Polizei hat einen 21-jährigen Autofahrer erwischt, der betrunken am Steuer saß, obwohl er noch in der Probezeit war. Was jetzt so alles auf den jungen Mann zukommt.