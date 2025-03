Tierkinder gibt es in diesen Tagen in mehreren Anlagen des Tierparks in Köthen zu sehen. Wer Nachwuchs hat und welcher Besucherliebling für eine Überraschung sorgen könnte.

Köthen/MZ. - Tierkinder? Von denen kann Tierpark-Chef Michael Engelmann gerade so einige zeigen. Denn das beliebte Ausflugsziel in der Fasanerie in Köthen gleicht in diesen Tagen einem Kindergarten.