Köthen/MZ. - Um die Mobilfunkversorgung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld weiter zu verbessern, hat die Telekom inden vergangenen Wochen zwei Antennenstandorte ausgebaut. Darüber hat das Unternehmen in einer Pressemitteilung informiert. „Die Versorgung der Haushalte mit schnellem Mobilfunk steigt auf 98 Prozent“, teilt die Telekom mit.

Die Erweiterungen fanden entlang der Bahnstrecke Sachsen-Anhalt-Süd statt. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, sagt Georg von Wagner, Unternehmenssprecher der Deutschen Telekom.

16 weitere Standorte geplant

Die Telekom betreibt im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nach eigenen Angaben jetzt 73 Standorte. In den kommenden drei Jahren sollen weitere 16 Standorte hinzukommen. Zusätzlich plant das Unternehmen, 30 Mobilfunkstandorte mit LTE und 5G zu erweitern.

„Hierbei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um Flächen für neue Standorte anmieten zu können“, wird mitgeteilt. „Vermieter erhalten dafür eine langfristige ortsübliche Miete.“ Wer eine Fläche für einen Dach- oder Maststandort anbieten möchte, kann sich an die Deutsche Funkturm wenden: www.dfmg.de/standortangebot. Sie baut die Mobilfunkstandorte der Telekom.

Notrufe werden weitergeleitet

„Die Mobilfunkstandorte der Telekom im Kreis unterstützen die Notruftechnologie Advanced Mobile Location (AML) sowie das Warnsystem Cell Broadcast“, informiert das Unternehmen. Bei Notrufen an die 112 wird der Standort des Anrufers dank AML automatisch an die Rettungsleitstelle übermittelt. Cell Broadcast sendet Gefahrenmeldungen an Mobiltelefone in der betroffenen Funkzelle, beispielsweise bei Großbränden, Gasexplosionen oder Überschwemmungen.

Wer mehr über die Verfügbarkeit von Mobilfunk in seinem Landkreis erfahren will, kann sich unter www.telekom.de/netzausbau informieren.