weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Kontrolle von Opel: Verkehrsrowdy rast auf der B6 davon - Betrunkener Pkw-Fahrer missachtet mehrere rote Ampeln

Kontrolle von Opel Verkehrsrowdy rast auf der B6 davon - Betrunkener Pkw-Fahrer missachtet mehrere rote Ampeln

Ein angetrunkener Pkw-Fahrer hat sich auf der Bundesstraße 6 in Richtung Bernburg gleich mehrerer Verstöße schuldig gemacht. Selbst Kennzeichen waren gestohlen.

Aktualisiert: 04.01.2026, 16:20
Mehrere Rotlichtverstöße beging der Fahrer auf der B6.
Mehrere Rotlichtverstöße beging der Fahrer auf der B6. Symbolfoto: Imago/Stock&people

Köthen/MZ. - Mehr kann sich ein Autofahrer fast gar nicht auf das Kerbholz laden: Raserei, Überfahren von roten Ampeln, Fahren unter Alkoholeinflus und gestohlene Kennzeichen. Wenn das nicht für einen Auftritt vor Gericht reicht?