Ein angetrunkener Pkw-Fahrer hat sich auf der Bundesstraße 6 in Richtung Bernburg gleich mehrerer Verstöße schuldig gemacht. Selbst Kennzeichen waren gestohlen.

Verkehrsrowdy rast auf der B6 davon - Betrunkener Pkw-Fahrer missachtet mehrere rote Ampeln

Mehrere Rotlichtverstöße beging der Fahrer auf der B6.

Köthen/MZ. - Mehr kann sich ein Autofahrer fast gar nicht auf das Kerbholz laden: Raserei, Überfahren von roten Ampeln, Fahren unter Alkoholeinflus und gestohlene Kennzeichen. Wenn das nicht für einen Auftritt vor Gericht reicht?