Verkehrskontrolle mit Folgen in Köthen - Radfahrer will flüchten und fährt Polizisten an

Köthen/MZ. - Bei einer Verkehrskontrolle in der Köthener Mühlenstraße wurde am Dienstag ein Polizist leicht verletzt.

Gegen 2.30 Uhr fiel den Beamten ein Radfahrer auf. Als er kontrolliert werden sollte, fuhr er plötzlich schneller. Dann kam es zu einem Zusammenstoß mit einem der Beamten, der oberflächlich verletzt wurde. Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen wurden diverse verdächtige Substanzen gefunden. Der Mann gestand auch, Drogen konsumiert zu haben.

Die Beamten wiesen eine Blutprobenentnahme an. Gegen den Radfahrer wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verstoßes gegen betäubungsmittelrechtliche Vorschriften und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.