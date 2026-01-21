Fridays for Foodtruck und Streetfood-Festivals: Das Harzhotel Güntersberge startet mit seinem Foodtruck in die neue Saison. Auftakt ist am 23. Januar. Was die Gäste erwartet.

Am Freitag startet das Harzhotel in die Foodtruck-Saison.

Güntersberge/MZ. - Schweinebauch und scharfe Bohnen im Fladenbrot, Tex-Mex-Burger und Wraps mit hausgemachter Salsa: Zum Auftakt am kommenden Freitag will die Küchencrew des Harzhotels in Güntersberge ihren Gästen bei winterlichen Temperaturen einheizen – mit fünf mexikanischen Speisen, als Streetfoodversion neu interpretiert. Lukas Maksimcev, der im Haus für Vertrieb und Marketing zuständig ist, verspricht Geschmacksexplosionen. Es ist wieder Friday-for-Foodtruck-Zeit.