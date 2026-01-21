weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Ärger über Entsorgung in Bitterfeld und Wolfen: Senioren sind wütend - Werden Gelbe Säcke Fall für den Stadtrat?

Ärger über Entsorgung in Bitterfeld und Wolfen Senioren sind wütend - Werden Gelbe Säcke Fall für den Stadtrat?

Ausgabestelle für Gelbe Säcke zu weit vom Zentrum entfernt. Senioren fordern Alternativen. Ortsbürgermeister versprechen Nachbesserung.

Von Jan Wätzold 21.01.2026, 11:06
Selbstabholer-Ausgabe für Gelbe Säcke in der Straße An den Rohrwerken. Die Lage wird jedoch von vielen Senioren kritisiert.
Selbstabholer-Ausgabe für Gelbe Säcke in der Straße An den Rohrwerken. Die Lage wird jedoch von vielen Senioren kritisiert. (Foto: Benjamin Telm)

Bitterfeld/MZ. - Gelbe Säcke und kein Ende. Nach zahlreichen Beschwerden über das neue Verteilungssystem organisieren zwar in vielen Ortsteilen von Bitterfeld-Wolfen die Ortsbürgermeister Ausgabetermine – nicht aber in Bitterfeld und Wolfen, wo sich die Dauerausgabestellen befinden. Trotzdem regt sich Kritik.