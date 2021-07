Varieté-Vergnügen im Park -Kartenvorverkauf für „Schlosstraum“ in Köthen beginnt am Donnerstag

Köthen/MZ - Die Mitarbeiterin-nen der Touristinformation im Schloss Köthen sind nach Angaben der Köthen Kultur und Marketing GmbH ab dem 1. Juli wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag, jeweils 10 bis 17 Uhr, für Besucher und Kunden da. Für Museumsshop und -kasse sowie für den Kartenvorverkauf für Veranstaltungen enden damit die coronabedingten Einschränkungen. Dies gilt auch für den Museumsbesuch: Ab Freitag dieser Woche sind die Museen im Schloss Köthen inklusive der aktuellen Sonderausstellung „1821 - Hahnemann in Köthen“ wieder täglich außer montags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Mit der Rückkehr zu den üblichen Öffnungszeiten einher geht auch der Beginn des Kartenvorverkaufs für kommende Veranstaltungen im Schloss Köthen.

Ab dem 1. Juli können in der Touristinformation oder online über www.schlosskoethen.de die Karten (Eintritt 22 Euro, Kinder bis sechs Jahre frei) für den „Schlosstraum - Varietévergnügen im Park“ erworben werden. Nach der erfolgreichen Premiere im September des vergangenen Jahres rüstet sich der Köthener Schlosspark wieder für das außergewöhnliche Varietévergnügen, das das Publikum bei der ersten Auflage begeistert hat.

Diesmal findet der „Schlosstraum“ zum Finale der aktuellen Spielzeit am 31. Juli statt. Zur blauen Stunde um 20.30 Uhr erwachen erneut sonderbare Gestalten zum Leben. Eine illustre biedermeierliche Gesellschaft wandelt über die belebten Parkwege, unter ihnen ein Apotheker mit homöopathischen Kenntnissen. Die kleinen weißen Bälle des Jongleurs Bertan erinnern an Globuli. Ein Komiker zaubert angebliche Arzneien hervor und wird dabei zunehmend betrunkener.

Nicht zu übersehen ist bei all dem Tun ein Bezug zur Homöopathie. Das ist gewollt, denn schließlich soll der „Schlosstraum“ des Jahres 2021 das Thema der aktuellen Sonderausstellung „1821 - Hahnemann in Köthen“ aufnehmen. Den musikalischen Part übernehmen in diesem Jahr die Couchies, eine Swingband aus Berlin. Wie schon im letzten Jahr ist Le Comte (Stephan Masur) zu Besuch. Er mischt sich unters Volk und moderiert das Abschlussprogramm auf der großen Bühne im äußeren Schlosshof. Die Schlosstraum-Veranstaltung verspricht erneut ein fantasievolles und facettenreiches Programm und viele neue Artisten.