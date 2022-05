Unfallflucht in Köthen: Pkw auf Parkplatz beschädigt und geflüchtet - 1.500 Euro Schaden

Köthen/MZ - In einem Fall von Unfallflucht ermittelt derzeit die Köthener Polizei. Am 9. Mai gegen 12.17 Uhr wurde ein Pkw Daimler-Benz, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Langenfelder Straße in Köthen abgestellt war, beschädigt.

Nach ersten Ermittlungen streifte ein weißer Pkw Kombi im Vorbeifahren den Daimler-Benz. Der Führer dieses Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenssumme lässt sich mit rund 1.500 Euro beziffern. Die Spurenlage deutet auf Beschädigungen des weißen Pkw Kombi im Bereich einer vorderen Fahrzeugecke hin. Die Polizei bittet um Hinweise zu Fahrer und Typ des flüchtigen Fahrzeugs.

Angaben bitte an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter 03496/4260 oder per Mail: [email protected]