Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Köthener Lohmannstraße ereignete.

Köthen/MZ. - Alkohol war bei einem Verkehrsunfall im Spiel, der sich am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Köthener Lohmannstraße ereignete.

Laut Angaben der Polizei fuhr ein 37 Jahre alter Mann mit einem Renault in der Lohmannstraße in Richtung August-Bebel-Straße. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 27-jährigen VW-Fahrer, der die Lohmannstraße aus Richtung Hallesche Straße kommend überqueren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen eine Lichtzeichenanlage geschleudert, die nicht nur unerheblich beschädigt wurde. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Schadenssumme am Renault wurde mit geschätzten 3.000 Euro angegeben. Für den VW bemisst sich der Sachschaden auf ungefähr 7.000 Euro. Die Beschädigung an der Ampel liegt bei annähernd 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 27-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test vor Ort wies ein vorläufiges Ergebnis von 0,4 Promille aus. Er musste zur Blutprobenentnahme.