Unbekannte beschädigen 20 Gräber auf Köthener Friedhof - Staatsschutz ermittelt

Köthen/MZ - Unbekannte haben auf dem Städtischen Friedhof in der Maxdorfer Straße in Köthen randaliert, Grabsteine umgestoßen, beschädigt und einen Schaden von rund 10.000 Euro verursacht. Jetzt ermittelt der Staatsschutz und die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Vorfall es ist den Ermittlern seit Freitag bekannt: Sowohl im katholischen als auch im jüdischen Teil des Friedhofes haben die Täter zugeschlagen. So sollen vier Grabstätten im katholischen und 16 Grabstätten im jüdischen Teil angegriffen worden sein.

Die Tatzeit soll laut Polizei wahrscheinlich zwischen Anfang Mai und dem 19. Mai liegen.

Personen, welche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen und/oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in Köthen per Telefon unter 03496/4260 oder per E-Mail an [email protected] zu wenden.