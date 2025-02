Einkaufen in Köthen Umbau in zwei Etappen: Jysk-Filiale in Köthen lockt Kunden mit deutlich größerer Verkaufsfläche

Die Köthener Jysk-Filiale in der Dessauer Straße 104 hat am Montag mit einem Anbau neueröffnet. Warum der nötig war und was Kunden in der Eröffnungswoche erwartet.