Radegast/MZ. - In Radegast ist es am Donnerstag, 27. November, zu einem Zusammenstoß zweier Autos gekommen, bei dem eine Fahrerin alkoholisiert gewesen sein soll.

Gegen 17 Uhr hatte ein 19-Jähriger mit einem Auto der Marke Peugeot in Radegast die Dessauer Straße in Richtung Bahnhofstraße befahren. Dabei kam es in der Kreuzung zu einem Zusammenstoß mit einer 39-Jährigen Fahrerin eines VW. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Schadenshöhe liegen der Polizei bislang keine Angaben vor.

Die jeweiligen Fahrer wurden leicht verletzt. Die 39-Jährige musste in eine Klinik eingeliefert werden, konnte diese aber am selben Tag wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei ihr einen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest wies ein vorläufiges Ergebnis von 2,1 Promille aus. Auch ein Drogentest verlief positiv. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an.