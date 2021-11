Tödlicher Unfall bei Riesdorf - 87-jähriger Mann fährt gegen Baum und überschlägt sich

Blick in einen Rettungswagen.

Riesdorf/MZ - Zwischen Riesdorf und Zehbitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat es am Mittwoch einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein 87-jähriger Kia-Fahrer kurz vor 8 Uhr von Riesdorf aus eine Nebenstraße in Richtung Zehbitz befahren. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Mann dabei mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge überschlug sich der Kia und erst kam auf dem Dach liegend und quer zur Fahrbahn, zum Stillstand.

Der aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld stammende Mann erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden vom Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt.