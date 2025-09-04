Ein dreister Dieb hat am Dienstag in Köthen Zigaretten und Tabak gestohlen. Wie er beschrieben wird.

Tabakwaren im Wert von 900 Euro gestohlen - Dieb schleicht sich in Lager von Köthener Supermarkt

Köthen/MZ. - Ein Dieb hat sich am Dienstag gegen 16 Uhr ins Lager des „Nah & Gut“-Markts in der Wallstraße eingeschlichen und dort Tabakwaren im Gesamtwert von rund 900 Euro gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, sei der oder die Unbekannte danach aus dem Gebäude in Richtung Marktplatz geflohen. Der Dieb soll etwa 50 Jahre alt, von korpulenter Statur und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß sein. Zur Tatzeit sei er dunkel gekleidet gewesen und habe ein schwarzes Basecap getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Identität des Diebes geben können, sich unter der Telefonnummer 03496 / 42 60 oder per E-Mail zu melden: [email protected]