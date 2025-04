„Mitnetz Strom“ informiert Stromausfall am Wochenende in Aken: Rund 1.100 Kunden betroffen - Fehler gefunden

Bei einem Ausfall am Samstag in Teilen von Aken waren zwischenzeitlich über 1.000 Kunden ohne Strom. Was der Netzbetreiber zu den Ursachen berichtet und wie die Akener Feuerwehr reagiert.