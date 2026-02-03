Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld war am Dienstag der Notruf 112 mehrere Stunden nicht erreichbar. Gegen 15 Uhr gab es Entwarnung.

Bitterfeld/MZ - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist die Notrufnummer 112 seit etwa 15 Uhr wieder erreichbar. Das hat der Landkreis am Nachmittag mitgeteilt. Nach einem Stromausfall, der die Funktionsfähigkeit der Leitstelle beeinträchtigt habe, sei die Leitstelle nun wieder einsatzfähig.

„Die Redundanzsysteme, die Stromausfälle abfangen sollen, hatten leider nicht wie vorgesehen funktioniert“, teilte eine Sprecherin mit. Die Notrufnummer 112 war deshalb zwischen 8 Uhr und 15 Uhr nicht erreichbar. Bürger waren gebeten worden, Notrufe über die Rufnummer 110 abzusetzen. Auch das Warnsystem Katwarn wurde genutzt, um die Öffentlichkeit zu informieren.

Die Polizeidirektion Dessau hatte während der Störung die Notrufe weitergeleitet und hatte dabei in enger Abstimmung mit einem Disponenten der Leitstelle gestanden.