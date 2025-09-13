weather wolkig
Erneuerbare Energien Strom für 31.250 Haushalte: Riesige Windräder zwischen Libbesdof und Quellendorf geplant

Zwischen Libbesdorf und Quellendorf sollen sieben riesige Windenergieanlagen errichtet und zwölf ungefähr halb so hohe Anlagen zurückgebaut werden.

Von Stefanie Greiner 13.09.2025, 09:00
Zwischen Libbesdorf und Quellendorf sollen 250 Meter hohe Windräder errichtet werden.
Zwischen Libbesdorf und Quellendorf sollen 250 Meter hohe Windräder errichtet werden. (Foto: dpa)

Libbesdorf/Quellendorf/MZ. - Nabenhöhe: 164 Meter. Rotordurchmesser: 172 Meter. Diese Größenordnung sollen – bei einer Gesamthöhe von 250 Metern – die neuen Windenergieanlagen haben, die zwischen Libbesdorf und Quellendorf errichtet werden sollen. Zum Vergleich: Die Anlagen, die abgebaut werden sollen, sind ungefähr halb so hoch.