Steuerungskasten von Ampel an B6 in Köthen umgestoßen - Verteilerkasten wird beschädigt

Köthen/MZ - Gegen 5 Uhr gingen am Donnerstag im Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld gleich zwei Meldungen über Sachbeschädigungen in Köthen ein.

Unbekannte hatten einen Sicherungs- beziehungsweise Steuerungskasten einer Ampel an der B6, Kreuzung Köthen-West, umgestoßen. Dadurch wurde nach Polizeiangaben deren Halterung beschädigt. „Die Ampelanlage funktionierte jedoch problemlos und war dadurch nicht beeinträchtigt worden“, wird weiter mitgeteilt. Die Schadenshöhe beziffert sich auf etwa 500 Euro.

In der Edderitzer Straße wurde hingegen ein Stromverteilerkasten in Mitleidenschaft gezogen. Hier hatten sich unbekannte Täter an der Kunststoffabdeckung zu schaffen gemacht, wodurch diese abgebrochen ist. „Zur Summe des angerichteten Schadens liegen derzeit noch keine Angaben vor“, so die Polizei abschließend.