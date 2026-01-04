Die Stadtbäckerei Rödel aus Köthen hat sich zu einer Klarstellung veranlasst gesehen.

Stadtbäckerei Rödel kämpft gegen Gerüchte: „Ich wollte eine Reaktion zeigen, weil Kunden Angst hatten“

Köthen/MZ. - „Uns erreichen aktuell viele Fragen zur Schließung einer Bäckerei Rödel im Nachbarort. Die betrifft nicht unsere Bäckerei, sondern eine andere mit gleichem Namen mit Sitz in Halle“, hat Bäckermeister Frank Schwenke von der Stadtbäckerei Rödel GmbH Ende Dezember bei Facebook mitgeteilt.