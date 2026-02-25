Vor einem Supermarkt in der Langenfelder Straße in Köthen hat ein junges Pärchen Spenden gesammelt. Das kam einem Mitarbeiter verdächtig vor. Der rief die Polizei.

Köthen/MZ. - Die Polizei warnt vor falschen Spendensammlern.

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr soll ein Paar in einem Supermarkt in der Langenfelder Straße in Köthen sein Glück versucht haben. Das Duo hatte eine offenbar falsche Spendenliste dabei und versuchte, Geld von mehreren Kunden zu bekommen. Als ein Mitarbeiter des Geschäftes darauf aufmerksam wurde, verständigte er die Polizei. Die Beamten konnten den 23 Jahre alten Mann und seine 22-jährige Begleiterin noch vor Ort antreffen. Jedoch hatten sie die Spendenliste in der Zwischenzeit vernichtet.

Die Köthener Polizei rät zur Vorsicht: Spenden Sie nur an bekannte und seriöse Organisationen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, geben Sie nie unbekannten Personen an der Haustür oder auf der Straße Geld und informieren Sie bei aggressivem Verhalten sofort die 110. Gegen das Gaunerpärchen wird nun wegen des Verdachts des Betruges ermittelt.