Köthen/MZ - Einen kuriosen Diebstahl hat es in der Nacht zu Donnerstag in Köthen gegeben: Kriminelle haben nach Angaben der Polizei die vorderen Sitze und die Rückbank aus einem Mercedes demontiert, der in der Dessauer Straße in Köthen geparkt war.

Bei dem Auto handele es sich um eine etwa sechs Jahre alt Limousine der E-Klasse, sagte Polizeisprecherin Astrid Kuchta auf MZ-Nachfrage. „Offenbar, um ihre Spuren zu verwischen, versprühten die Diebe im Inneren eine weiße pulverförmige Substanz“, schreibt die Polizei. Vermutlich habe es sich Pulver aus einem Feuerlöscher gehandelt. Der Schaden liege „im vierstelligen Bereich“.