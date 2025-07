Zwei Männer in Arbeitskleidung boten in Köthen Soforthilfe an. Doch ein Paar aus Köthen wurde getäuscht und verlor mehrere tausend Euro.

Köthen/MZ. - Dreiste Handwerker haben in Köthen ein älteres Ehepaar betrogen.

Zwei Männer in Arbeitskleidung hatten am Donnerstag, 17. Juli, gegen 11.30 Uhr an der Tür eines Wohnhauses in der Brunnenstraße in Köthen geklingelt. Sie verschafften sich unter dem Vorwand, Dachdecker zu sein und bei Reparaturarbeiten am Nachbarhaus eine schadhafte Stelle am Dach des Einfamilienhauses festgestellt zu haben, Zutritt zum Gebäude und sprachen die 70 und 71 Jahre alten Bewohner daraufhin an.

Zugleich unterbreiteten sie ihnen das Angebot, diese Stelle zu reparieren. Man einigte sich schnell. Etwa 4.400 Euro wurden als Materialkosten ausgehandelt. Die Übergabe des Geldes erfolgte sogleich. Anschließend gaben die Unbekannten vor, Werkzeug holen zu wollen, jedoch kehrten sie nicht wieder zurück. Die Köthener erstatteten Strafanzeige.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: „Seien Sie skeptisch, wenn Ihnen Handwerker unangekündigt Angebote an der Haustür machen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und prüfen Sie die Angebote immer sorgfältig. Unterschreiben Sie nicht vorschnell und lassen die Handwerker nicht sofort mit der Arbeit beginnen.“