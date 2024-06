Die Schalaunische Straße am Kugelbrunnen wird in der Studie gelobt, leider stehen in der nahen Schlosspassage einige Läden leer

Köthen/MZ. - Welche Zukunft hat der Einzelhandel in Köthen? In welchen Branchen gibt es Lücken oder Nachholbedarf? Wie wird sich die Kaufkraft der Kunden in den nächsten Jahren entwickeln? Um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, hat die Stadtverwaltung ein seit 2006 vorliegendes „Einzelhandels- und Zentrenkonzept“ aktualisieren lassen. Der Stadtrat hat das Konzept auf der letzten Sitzung der Wahlperiode am Dienstag gebilligt und dessen öffentliche Auslegung beschlossen.