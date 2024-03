An der Kreuzung der B6 und der L149 hat es am Samstag einen schweren Unfall gegeben.

Was hat die Ampel angezeigt?

Kleinpaschleben/MZ. - An der Kreuzung der B6 und der L149 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat es am Samstag, 9. März, einen schweren Unfall gegeben. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld am Sonntag mitgeteilt

Der 48-jährige Fahrer eines Kia hatte die L 149 gegen 15 Uhr aus Crüchern kommend in Richtung Kleinpaschleben befahren und wollte an der Kreuzung nach links auf die B 6 in Richtung Bernburg abbiegen. Der 53-jährige Fahrer eines Dodge befuhr die B6 aus Richtung Bernburg. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Nach Angaben der Beteiligten und von Zeugen zeigte die Ampel für beide Richtungen „grün“. Durch die Kollision waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschlepppt werden. Es entstanden Sachschäden von etwa 18.000 Euro. Über die Rettungsleitstelle wurde das zuständige Verkehrsunternehmen bezüglich der Ampel informiert.