Köthen/MZ. - „Wir haben keine Ärzte im Amt.“ Claudia Ludwig will nichts beschönigen – aber die Lage auch nicht dramatisieren. Obwohl die personelle Not groß sei.

Seit Monaten fehlt medizinisches Fachpersonal im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. Die Konsequenz aus den Kündigungen: Ein Teil der Mädchen und Jungen, die im Sommer 2024 in die Schule kommen, fällt durchs Raster. Obwohl Schuleingangsuntersuchungen theoretisch Pflicht seien. Praktisch gebe es „keinen durchsetzbaren Anspruch“, betont die Leiterin des Fachbereichs Gesundheit; „wir können nichts für die personelle Situation“.

Die beiden offenen Stellen sind ausgeschrieben. Eine bereits seit Herbst. Aber es gebe keine Bewerber, informiert Claudia Ludwig. Sogar Aufrufe im Amtsblatt und den sozialen Medien habe man gestartet. Man wollte auf diese Weise Ärzte im Ruhestand erreichen oder Honorarkräfte finden, die im Kreis bei den Schuleingangsuntersuchungen unterstützen könnten. Mit mäßigem Erfolg.

Den Großteil ihrer Arbeitszeit verbringt die Fachbereichsleiterin deshalb damit, Aufgaben zu priorisieren. Sie will eine Lösung für die Problematik Schuleingangsuntersuchungen finden. Zumindest für die Kinder, die 2025 eingeschult werden. Die neue Untersuchungskampagne startete Anfang Februar – mit geringerer Intensität als üblich. Für die Erstklässler 2024 ist das Kapitel abgeschlossen. Ein eher unrühmliches. Denn: „Noch nie wurden so viele Kinder nicht angesehen wie im vergangenen Jahr“, berichtet Claudia Ludwig.

Schuld sind die „derzeitigen personellen Umstände“ im Fachbereich Gesundheit. Deshalb habe man die Untersuchungskampagne für die Einschüler 2024, wie der Landkreis in einer offiziellen Mitteilung erklärt, abgebrochen. Außerdem sei das Testverfahren auf Kinder im Alter von fünf, höchstens fünfeinhalb Jahren ausgelegt. Und nicht auf baldige Abc-Schützen zugeschnitten. Die sollten normalerweise wissen, dass die Mehrzahl von Baum Bäume ist, nennt Claudia Ludwig im Gespräch mit der MZ ein Beispiel. Fakt ist: „Alle nicht untersuchten Kinder werden dennoch in diesem Jahr eingeschult“, informiert die Landkreiskreisverwaltung.

2023 hätten in Anhalt-Bitterfeld 1.332 Kinder, die in diesem Jahr in die Schule kommen, untersucht werden müssen. Bei 741 Mädchen und Jungen war das Fall. 591 blieben außen vor, weil es an Ärzten fehlte, wie Claudia Ludwig bestätigt. Von den 591 nicht untersuchten Kindern seien 29 unentschuldigt nicht erschienen und zwölf entschuldigt; doch auch hier sei kein neuer Termin zustande gekommen – aus Mangel an Ärzten. Damit starten 44 Prozent der Abc-Schützen im Landkreis 2024 ohne Schuleingangsuntersuchung.

Für etliche Eltern Grund genug, beim Amt nachzufragen. E-Mails und Anrufe würden sich häufen, bestätigt Claudia Ludwig. Warum ist mein Kind nicht untersucht worden? Das interessiere verständlicherweise am meisten. „Wir versuchen, die Familien zu beruhigen und bitten um Verständnis für die Situation.“ Oft gelinge das, aber nicht immer. Man wisse, dass viele Eltern besorgt seien, dass Defizite bei ihrem Kind nun nicht festgestellt werden konnten. Claudia Ludwig, die Schuleingangsuntersuchungen einen großen Stellenwert beimisst, verweist auf Kinderärzte und Kindertagesstätten, die wichtig seien und mit denen man sehr gut zusammenarbeite.

Claudia Ludwig wirkt alles andere als zufrieden, was die aktuelle Kampagne angeht. Im Zerbster Raum habe man eine Kinderärztin gewinnen können, die acht Stunden pro Woche aushelfe. In Bitterfeld bekäme man zeitweise vom Goitzscheklinikum Unterstützung. Und in Köthen springe Dr. Stephan Töpel, Arzt im Fachbereich Gesundheit, ein – an einem Tag pro Woche. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Trotzdem: „Dass wir anfangen können, ist erst mal ein ganz großer Gewinn“, weiß Claudia Ludwig.

Je nachdem, wo wie viele Ärzte für welchen Zeitraum zur Verfügung stehen, werden Kinder eingeladen. Wo es keine Ärzte gibt, gibt es keine Untersuchungen. Das ist der Stand. Ob und wann sich die Lage entspannt, steht in den Sternen. Deshalb bittet Claudia Ludwig die Eltern vor allem darum, die Termine unbedingt einzuhalten – oder rechtzeitig abzusagen, sodass ein Kind nachrücken kann.

Im Gespräch mit der MZ berichtet Claudia Ludwig, dass sie gern eine Zahnärztin aus ihrem Amt für die Schuleingangsuntersuchungen einsetzen würde. Doch das sei nicht möglich. Weil ihr dafür die Qualifikation fehle. Zahnärzte sind keine Humanmediziner. Ein „gesetzliches Erfordernis“, erklärt die Fachbereichsleiterin. Mehrfach, versichert Claudia Ludwig, habe sie beim Land mittlerweile gefordert, die Kriterien anzupassen. Bisher Fehlanzeige.