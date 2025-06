Einen Fall von Unfallflucht verfolgt die Polizei in Köthen. Was bekannt ist.

Wie sie am Freitag mitgeteilt hat, befuhr am 12. Juni gegen 16.30 eine 46 Jahre alte Frau mit einem Fahrrad in Köthen den Gehweg des Neustädter Platzes in Richtung Friedrichstraße. Hierbei wurde sie von einem schwarzen Pkw unbekannten Typs erfasst, der von einem dortigen Parkplatz auf den Neustädter Platz einbiegen wollte. Die Frau stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Sie musste ambulant in einer medizinischen Einrichtung behandelt werden. Sachschaden konnte an ihrem Fahrrad nicht festgestellt werden.

Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer, der als Brillenträger beschrieben wurde, aus seinem Wagen aus und erkundigte sich nach der Frau. Im Anschluss verließ er jedoch die Örtlichkeit in Richtung Friedrichstraße, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Er befand sich nicht allein im Fahrzeug. Auf dem Beifahrersitz erkannte die 46-Jährige einen weiteren Insassen.

Das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld bittet um Zeugenhinweise zum Fahrzeug bzw. den Insassen und nimmt diese unter Telefon 03496/4260 oder per Mail an [email protected] entgegen.