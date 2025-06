Gruppenbild mit Künstlerin: Laura Kowalski-Köpke (2. v. r.) leitet in diesem Jahrgang das Jugendkunstprojekt "Young Artists..." der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs im historischen Gasthof "Zum Eichenkranz" in Wörlitz. Es ist bereits die fünfte Auflage.

Wörlitz/MZ. - Nach Henriette Catharina von Oranien-Nassau ist in Oranienbaum die Grundschule benannt. Wie überhaupt der ganze Ort an die niederländische Prinzessin erinnert, die sich als spätere Fürstin von Anhalt-Dessau dort ihre persönliche Residenz bauen ließ. Über das Temperament der Adligen ist zumindest hier nichts bekannt. Ein Teilnehmer des aktuellen Jugendprojekts „Young Artists in Gartenreich...“ der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs hat ihr aber jetzt ein Faible für asiatische Kampfkunst zugeschrieben. Um sich Respekt zu verschaffen, sei sie zur Schwertkämpferin geworden, heißt es in der Geschichte und Bilder dazu im Wörlitzer „Eichenkranz“ zeigen die Gute nun mit zwei Schwertern.