Der Köthener Verein zur Pflege des Eisenbahnkulturgutes ließ eine historische Kleinbahnschwelle aufwendig restaurieren. Nun ist auch die passende Vitrine fertig. Vorübergehend kommt das Exponat im Depot des Vereins unter.

Steffen Dörre, Ahmad Alshekh Ali, René Rzepka und Georg Heeg (v.l.) transportierten die Schwelle ins Vereins-Depot am Köthener Bahnhof.

Köthen/MZ. - Ein Glaskasten mit knapp zwei Meter Länge: Man könnte meinen, dass am Donnerstagvormittag Schneewittchen über den Köthener Bahnhof getragen wurde. Tatsächlich hat in der Vitrine aber etwas ganz anderes seinen Platz gefunden: Eine Kleinbahnschwelle aus dem 19. Jahrhundert.