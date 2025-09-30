Mit ihrem „Schlemmerpfötchen“ in Aken hat sich Jessica Eckstein den Traum von einem Laden für natürliche Produkte für Hunde erfüllt. Was es dort so alles gibt.

Aken/MZ. - Einen niedlichen kleinen Laden wollte Jessica Eckstein eröffnen. Und genau das scheint ihr auch gelungen zu sein. „Es hat noch keiner ,Ist das hässlich’ gesagt, was mich immer wieder sehr freut“, erzählt die junge Frau und lacht. In den Regalen hinter ihr stehen transparente Boxen mit Aufschriften. Büffelohren, Ostseesprotten und Hirschhaut ist darauf unter anderem zu lesen.