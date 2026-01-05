Am Sonntagmorgen brannte in Aken das Heck eines Fahrzeugs. Die Arbeiten der Feuerwehr dauerten ungefähr zwei Stunden.

In der Köthener Straße in Aken brannte das Heck eines Fahrzeugs.

Aken/MZ/sgr - Einen Fahrzeugbrand haben Feuerwehrleute am Sonntagmorgen in Aken gelöscht. Das Heck des Wagens brannte, als die Feuerwehrleute um Einsatzleiter Sebastian Müller gegen 4 Uhr in der Köthener Straße eintrafen.

Mit ihren Löscharbeiten konnten sie verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten. Ungefähr zwei Stunden dauerte der Einsatz. 23 Feuerwehrleute waren vor Ort. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 6.500 Euro.