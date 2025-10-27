Vorbeugung vor Krisen und Notfällen mit Maßnahmen, die jedermann umsetzen kann.

Ein umgebauter Jeep als mobile Sanitätsstelle ist die neueste Errungenschaft der Sanitätsschule Köthen.

Radegast/MZ. - Ein kühler Sonnabendmorgen mitten in Radegast. Raymond Schulz und seine Mitarbeiter von der Sanitätsschule Köthen bauen vor ihrer Außenstelle in der Ortschaft der Stadt Südliches Anhalt die Utensilien für die an diesem Tag geplante Schulung zur Vorbeugung und Hilfe bei Katastrophen und anderen Notlagen auf. In 120 Minuten Theorie und Praxis wollen sie sich selbst weiterbilden und Einwohnern von Radegast zeigen, was man alles selbst tun kann, um sich auf einen Katastrophenfall vorzubereiten oder unmittelbar selbst helfen, ehe Hilfe eintrifft.