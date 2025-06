Spargelbauer Erich Hedicke aus Wulfen freut sich über viele treue Kunden. Warum ihn der Blick in die kommenden Jahre sorgenvoll stimmt.

Saison in Wulfen beendet: Spargelbauer Erich Hedicke blickt besorgt in die Zukunft

Landwirtschaft in Anhalt-Bitterfeld

Wulfen/MZ. - Die Spargelsaison ist zu Ende. Fast 70 Tage lang ist das Edelgemüse auf den Anbauflächen in Wulfen (Osternienburger Land) geerntet worden. Es sei „wie immer anstrengend“ gewesen, erklärt Landwirt Erich Hedicke, der einzige Spargelbauer im Kreis. Unterstützung habe sein Betrieb – wie in den Jahren zuvor – von sechs rumänischen Erntehelfern gehabt, die Ende vergangener Woche wieder in ihre Heimat gereist sind, nachdem die letzten Spargelstangen gestochen wurden.