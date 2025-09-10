Drogeriekette verlässt Aken Alle Rettungsversuche gescheitert - Rossmann zieht sich nach 32 Jahren aus Aken zurück
Die Drogerie Rossmann in Aken schließt zum 30. September. Ursache sind unter anderem fehlende Verkaufsfläche und Infrastruktur. Viele unterstützen eine Petition, doch bisher gibt es keine Zusage zur Rückkehr in die Innenstadt.
Aktualisiert: 11.09.2025, 10:17
Aken/MZ. - „Wir schließen“ ist unübersehbar auf roten Plakaten im Schaufenster zu lesen. Auch beim Betreten des Akener Rossmann-Drogeriemarktes ist die Situation schnell zu erkennen. Ein Großteil der Regale ist bereits völlig leer. Hauptsächlich Parfüm und nicht alltäglich benötigte Produkte sind noch zu haben.