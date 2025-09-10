Die Drogerie Rossmann in Aken schließt zum 30. September. Ursache sind unter anderem fehlende Verkaufsfläche und Infrastruktur. Viele unterstützen eine Petition, doch bisher gibt es keine Zusage zur Rückkehr in die Innenstadt.

Alle Rettungsversuche gescheitert - Rossmann zieht sich nach 32 Jahren aus Aken zurück

Seit 1993 gibt es die Akener Rossmann.FIliale, die sich in der Köthener Straße befindet. Nun schließt das drogerie-Geschäft endgültig.

Aken/MZ. - „Wir schließen“ ist unübersehbar auf roten Plakaten im Schaufenster zu lesen. Auch beim Betreten des Akener Rossmann-Drogeriemarktes ist die Situation schnell zu erkennen. Ein Großteil der Regale ist bereits völlig leer. Hauptsächlich Parfüm und nicht alltäglich benötigte Produkte sind noch zu haben.