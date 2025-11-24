Erich Reichert wurde am Wochenende ausgezeichnet: Wie ein Wissenschaftler das Andenken an Eike von Repgow und den „Sachsenspiegel“ beurteilt - und welche Rolle die Askanier dabei spielten.

„Ritterschlag“ für Erich Reichert - Warum Eduard Prinz von Anhalt den Bürgermeister von Reppichau ausgezeichnet hat

Als Ritual zur Aufnahme in den „Hausorden Albrecht der Bär“ berührt Eduard Prinz von Anhalt (83, r.) mit einem Schwert die Schultern von Erich Reichert (76) - der sogenannte „Ritterschlag“.

Reppichau/MZ. - Investitur, Hausorden, Ritter, Ordensmarschall und Großmeister – wer die Einladung für die Veranstaltung am Samstag in Reppichau gelesen hat, bekam das Gefühl, in einer anderen Zeit gelandet zu sein.