Nach mehreren Jahren Verzögerung hat der Stadtrat Südliches Anhalt eine neue Version der Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung beschlossen - obwohl die Kommunalaufsicht davon abgeraten hatte. Was steht drin und wie geht es weiter?

Risikoanalyse nach mehreren Jahren Verzögerung beschlossen: Was bedeutet das für die Feuerwehren?

Feuerwehren in der Stadt Südliches Anhalt

Südliches Anhalt/MZ. - Im Jahr 2018 ging es los und eigentlich, so erinnert sich Christian Merx, hätte die Fortschreibung der Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung der Stadt Südliches Anhalt 2020 fertig sein sollen. Bestenfalls. Tatsächlich beschlossen aber wurde sie vor wenigen Tagen, Ende Februar 2024. In dem Papier wird aufgeführt, wie es um die Feuerwehr in der Stadt bestellt ist: Welches Personal und welche Technik zur Verfügung stehen und wie sich die Wehren entwickeln sollten.