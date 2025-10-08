Auf regennasser Fahrbahn hat der Renault-Fahrer wohl die Kontrolle über sein Auto verloren.

Aken/MZ. - Schätzungsweise 10.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall entstanden, der sich am Dienstagmorgen gegen 3 Uhr in Aken ereignet hat. Wie die Köthener Polizei mitteilte, war ein 50 Jahre alter Mann in einem Renault in der Köthener Chaussee unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Heidestraße habe der Mann wohl auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über das Auto verloren, heißt es.

Der Renault prallte frontal gegen eine Straßenlaterne. Der Autofahrer sei nicht verletzt worden, teilte eine Sprecherin auf MZ-Nachfrage mit.